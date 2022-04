Béatrice VILA

Lafarge place le client au cœur de ses préoccupations, et offre aux professionnels du secteur et au grand public des solutions complètes et innovantes pour plus de sécurité, de confort et de qualité dans les cadres de vie du quotidien. Pour ma part, je représente l’activité Bétons pour le secteur Rhône Alpes Auvergne.

Depuis début 2012 j'occupe la fonction de Responsable Prescription Régional pour Lafarge Bétons consiste en un accompagnement des acteurs d’un projet de la phase de programmation à la rédaction d’un CCTP, dans l’objectif définir la solution la plus économique et performante. Cela passe par l’étude et le choix des produits et des systèmes correspondants aux contraintes techniques, esthétiques et réglementaires et intègre les principes et règlementations de la construction durable.