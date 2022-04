De nature dynamique et animée par le gout de la performance, je m'investis au maximum dans tous les projets que j'entreprends.

Responsable de magasin depuis plusieurs années dans l'univers du textile, j'ai dirigé des magasins de prêt à porter pour divers enseignes. J'ai assuré le développement du CA, le recrutement et l'accompagnement des nouveaux collaborateurs , la mise en plein des opérations commerciales, le merchandising et la réalisation des mannequins et vitrines.

Rigoureuse, dynamique, organisée et autonome sont des qualités essentielles pour occuper ce poste, tout comme des qualités en relation humaine et communication.

Mes priorités sont la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des objectifs fixés.

Disponible de suite, je suis à votre disposition pour vous présenter les atouts de ma candidature.



Béatrice VILA



Mes compétences :

Merchandising

Gestion temps et planning

Fidélisation client

Conseil clientele

Gestion des stocks

Travail en équipe

Recrutement et encadrement equipe

Techniques de vente

Management commercial