Béatrice VILLA

En poste depuis juin 2015 chez FRANCE GALOP. Actuellement en poste au sein de la Direction Commerciale & Marketing de FRANCE GALOP, association loi 1901 dont le but est l'organisation de courses de chevaux et la promotion des chevaux de pur sang. En charge du developpement des ventes BtB / BtC.



Précédemment "Directrice de publicité" au sein d'ETALONS EDITIONS avec pour objectifs de maintenir et d'augmenter la circulation des supports publiés (COURSES & ELEVAGE, ETALONS ...) et de développer le chiffre d'affaires publicitaire.



Début de carrière chez SAMSUNG ELECTRONICS Co, importateur et distributeur des produits "Samsung" , puis d'août 1989 à décembre 1991, "Responsable Commerciale" au sein d'ANGALIS S.A. importateur et distributeur des produits Rotring, Roland et Numonics. "Responsable commerciale" de janvier 1992 à janvier 1993 au sein de la Sté ALBERT WILL, avec pour mission la mise en place d'un réseau de distributeurs en France et la recherche de nouveaux débouchés.



Mes compétences :

Publicité

Prospection commerciale

Développement commercial

Prospection internationale

Vente B2B

Communication événementielle