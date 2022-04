Laurence HULIN

De formation agro-alimentaire, j'ai eu l'opportunité de pouvoir évoluer vers un poste de directrice du développement responsable. Mes convictions personnelles et professionnelles sont désormais en adéquation.





Mes deux passions sont la plongée sous marine et le golf. Deux sports complémentaires et permettant un bon contrôle de soi même.

Mon plus beau souvenir : plongée avec les requins aux Maldives.

Mon rêve : plonger en Afrique du Sud avec les grands requins blancs !!!



Mes compétences :

Développement durable

Environnement

Qualité