

Béatrice Weiss

21 rue Paul Bert

60 270 GOUVIEUX

Tel : 06.19.54.11.51



06/11/1972 (44 ans)

2 enfants

Permis B Véhicule personnel



Atsem



COMPETENCES



 Aide à la surveillance et à l’encadrement des enfants

 Animation des activités culturelles, artistiques, sportives

 Aide d’enfants en difficulté scolaire

 Remplaçante d’institutrices (cycles 1,2 et3)

 Aide à l’intégration scolaire d’enfants handicapés



< EXPERIENCES PROFESSIONNELLES >

1er sept 2010 0 aujourd'hui: Atsem (avec concours) Mairie de Fosses

▪ Mars 2008- 31 août 2009 : Assist. Vie Scolaire enfant handicapé en maternelle (autisme, handicap moteur et troubles comportementaux)

▪ Mai 2007- octobre 2007 : Collège Henri de Montherlant à Neuilly en Thelle

Assist. Vie Scolaire pour enfant handicapé (maladie orpheline et dyslexie profonde)

▪ Janvier 2001 à Février 2007 : Bar Tabac PMU

Gestion, comptabilité, prise en charge clientèle et direction en collaboration avec mon ex- époux

 Janvier 2001 Au disque bleu à BORAN SUR OISE

 Juin 2004 Le café de la gare à SAINT LEU D’ESSERENT

▪ Septembre 1998 - Mars 2002 : école primaire à CLERMONT

Aide éducatrice et remplaçante d’institutrice



< FORMATION >

Décembre 2010 : concours atsem

Mars 2008 : CAP Petite Enfance par VAE

Août 2007 : agrément assistante maternelle

1998 : CAPE (diplôme obtenu mais non validé- liste d'attente)- IUFM de BEAUVAIS 1997 : CAPES (niveau)- IUFM d'AMIENS

1995 : Licence d'histoire- Université de Picardie d'AMIENS

1994 : Deug d'histoire / géographie- Université de Picardie d'AMIENS 1990 : Bac Al (littéraire)- Lycée Jean Rostand- CHANTILLY



Connaissances informatiques (PC) : Word - Excel - Internet

Allemand: niveau scolaire

Anglais: niveau scolaire

< DIVERS >



Sports : natation, marche à pieds

Cinéma, lecture, broderie, jardinage, bricolage



Mes compétences :

Animation

Encadrement

Intégration