Après 20 ans d'expérience dans le domaine social, je me reconvertie pour devenir décoratrice d'intérieur. Je conserve des compétences dans les relations humaines et l'encadrement d'une équipe ayant été chef de service pendant plus de 10 ans.

En 2009, je fais une formation d'artiste décorateur et en décembre 2011, J'obtiens le diplôme de décoratrice d'intérieur reconnu par l'Etat à l'école MMI PARIS 10ème.

j'ai créé ma société ADH Agencement Design Habitat en février 2012.

J'interviens auprès de particuliers, d'entreprises, de magasins et autres.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur votre expérience.

Merci pour vos réponses que j'accueillerais avec grand plaisir.

Béatrice ZIMON



Mes compétences :

Relations humaines

Rigueur

Travail en équipe