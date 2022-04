Béatrix BOISSEAU-RATOUIS

Sage-femme en cabinet libéral, à Angers, depuis 2000.



Diplômée en acupuncture et heilpractiker (Suisse).

Formée en auriculothérapie, en moxibution et en homéopathie.



Je vous propose :

- consultations de grossesse (prénatale)

- retour précoce à domicile (PRADO)

- consultation post-natale

- consultation en gynécologie



Pour toutes autres demandes, merci de me contacter au 06 20 28 54 11.



Mes compétences :

Post-natal

Obstétrique

PRADO

Retour précoce

Pédiatrie

Homéopathie

Gynécologie

Suivi de grossesse

Sage-femme

Acupuncture

Auriculothérapie

Moxibution

Heilprakticker