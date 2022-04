Béatrix BRANEYRE

Actuellement apprentie dans le réseau IFRIA, plus précisément dans la formation de Responsable de développement en agro-industrie, je souhaite élargir mon réseau. Mon entreprise d'accueil est "Les fromageries du Lévézou", extension des fromageries Papillon dans l'Aveyron.

Je voudrai pouvoir échanger avec vous, responsables de production ou R et D dans l'agroalimentaire, afin de connaître encore plus ce secteur.



Si vous voulez nous donner un coup de pouce pour notre projet d'école, c'est par ici https://www.leetchi.com/c/excelleanchois-airfic-28



Je serai ravie de vous l'expliquer plus. Et si vous êtes intéressés pour être sponsor... n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Animation

Technicienne industries agro-alimentaires