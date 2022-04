Former ? Ma passion depuis 27 ans.



J'interviens en entreprise pour des actions de type :

- Formation bureautique thématique ou personnalisée,

- Ingéniérie-formation,

- Conseil, Hotline,

- Créations & Divers : plans et projet de formation, Assistance pour la création d'application Access ...



La liste complète des logiciels dispensés et prestations proposées figure sur mon site web.



Belle journée !



Béatrix ETIENNE

Site --- > http://www.formation77.com



Mes compétences :

Mozilla

Outlook

Excel

Certification Microsoft

Access

Windows

Conseil

Word

Powerpoint

Google Chrome

Publisher

Ingénierie de formation

Calc

Writer

Impress

Acrobat Pro

Safari

PCIE

Internet Explorer

Onenote

Prezi