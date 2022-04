Beatrix VIARD

Instructrice en arts énergétiques internes de l'école de Mantak Chia, le Tao Garden en Thailande, à Chiang Mai.



Psycho astrologue dans la lignée de pensée de Dane Rudhyar et Stephen Arroyo







Guérie d'une maladie génétique , la spondylarthrite enkylosante par les arts internes chinois, j'y ai consacré la plus grande partie de mes loisirs et j'ai ainsi acquis les compétences pour aider les autres à mon tour à trouver un meilleur équilibre de vie.



Mes compétences :

Instructrice en Arts Energétiques du Tao Garden

Praticienne en Chi Nei Tsang

Psycho-Astrologue Hunamiste

Organisatrice de Jardins d'échanges et de Partages