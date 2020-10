Marie-Françoise PRIEUR

Plus de 20 d'expérience en formation pour adultes. D'abord axée sur la préparation aux examens et concours de la Fonction Publique.

Depuis 7 ans, davantage orientée vers la mobilité professionnelle.



Je me suis professionnalisée en suivant plusieurs formations de formateur et la quasi totalité du cursus de responsable de formation proposé par la chaire de formation pour adultes du CNAM, complétées par des formation en AT, PNL et relation d'aide.

Formée au Bilan de compétence, je suis habilitée à faire passer le test STRONG (inventaire des intérêts professionnels).

et m'intéresse depuis très longtemps aux trajectoires professionnelles.

L'évolution et encore plus l'émergence de noouveaux métiers me passionnent.



Mes compétences :

Préparation aux examens et concours de la FP

Bilan de compétences

Ecrits professionnels

R.A.E.P.

Entretien de recrutement

Entretien avec le jury

Formation des membres du jury

Conseil en évolution professionnelle

test STRONG/inventaire d'intérets professionnels

coaching entretien avec un jury de concours