Beatriz ALVES HERMENEGILDO

Accueillir et identifier les besoins des clients physiquement et au téléphone ;

Suivi commercial des clients et des prospects ; gestion et développement du portefeuille client ;

Informer et diriger chacun vers les produits adaptés ;

Consultation des fournisseurs : négociations, achats, commandes ;

Devis, facturation, suivi de commandes et des litiges ;

Prise en charge des dossiers de A à Z : de la réception de commande à la livraison,

Suivi de la production, suivi logistique, validation de la qualité,

Renseigner les supports de suivi d’activités, reporting, contre-rendu, tâches administratives ;

Être garant de la qualité de travail de chacun auprès du client.



Logitiels utilisés : Word, Power Point, Excell, acrobat, Xpress ; Indisign, photoshop, Navision (comptabilité), outlook, volupack.



Portugais, lu, parlé, écrit (langue maternelle)

Anglais : notions



Mes compétences :

autonome

Communication

Communication - Marketing

dynamique

Édition

Emballage

Impression offset

Imprimerie

Kakémono

Marketing

Packaging

Papeterie

PLV

polyvalente

Publicité

Sérigraphie