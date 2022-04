Beatriz LIRA

Je souhaite me former dans la Gestion de la PME. Je suis titulaire d'un BAC et dans le cadre d'une formation en alternance Bac+2, je recherche une entreprise d'accueil sur Val d'Oise, Yvelines, Hauts-de-Seine ou Seine-Saint-Denis pour effectuer deux années de formation supérieure en alternance. J'aimerais intégrer un service administratif et participer à la gestion de l'entreprise. Ma formation en alternance s'effectue au rythme de 3 jours en entreprise, et 2 jours sur mon centre de formation.



Mes compétences :

Design

Traduction

Sens du contact

Organisation

Rigueur

Dynamique

Microsoft Office