Ludovic ROUTTIER

Missions de management de projets de transformation



= > Pilotage de projets de transformation, définition et accompagnement à la mise en œuvre de nouveaux schémas d’organisation : ralliement, réorganisation d’activités, transformation de services, …

= > Mise en place et déploiement de systèmes d'information : assistance au choix, à la conception et la mise en œuvre, de plans multi-sociétés - sites, de plans de changement

= > Management et conduite du changement autour de grands projets de transformation



QUELQUES MISSIONS REPRESENTATIVES



GRANDE DISTRIBUTION (Auchan, Système U, Intermarché, ...)

Organisation :

* étude et mise en œuvre du Rapprochement d’enseignes, Ralliement, Alliance

* création et animation d’un service de Software Asset Management

* évolution de domaines informatiques Etudes

Audit : compliance-conformité de licences (Microsoft, Novell, Oracle, …)

Coaching : responsables de domaine Etudes & Infrastructures techniques

Projets SI : site e commerce, FO&BO magasins, décisionnel groupe, …

Projet référentiel unique groupe



AGRI-AGRO ALIMENTAIRE (Cooperl, SVA, Fleury Michon, ...)

* Réorganisation de la Direction des Systèmes d’Information et mode de pilotage

* Assistance à la refonte du SI de l’ensemble des sites du groupe :

* Migration des SI spécifiques de Production et de Gestion Commerciale

* Mise en œuvre d’un progiciel pour les sites de transformation



OPERATEUR TELEPHONIE NATIONAL (OBS & filiales ...)

* Etude et mise en œuvre du rapprochement de filiales

* Audit et pilotage de mise en œuvre du SI d’élaboration budgétaire et KPI

* Formation des contrôleurs de gestion au processus et au système d’information



INDUSTRIE ET ETI DIVERSES (Groupe Hepworth-Saunier Duval, FH Industrie, Traiteur de Paris, ...)

* Optimisation de schémas d’organisation

* Construction et mise en œuvre opérationnelle d’équipe (DAF, IT, Production, …)

* Etude et mise en œuvre d’organisation et de système d’information