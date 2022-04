Artiste franco-espagnole, Beatriz Moya participe à de nombreuses expositions personnelles et collectives en France et à l’étranger (USA, Maroc, Turquie, Italie ….)

Elle obtient le Prix Arts Plastiques 2011 délivrée par El Colegio de Espana à Paris et la Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France.



Son univers est dominé par le rouge, tous les rouges, du carmin violacé au rouge orangé. La lumière est l’une des composante essentielle de l’œuvre de Beatriz Moya qui surgit de la réunion de plusieurs couleurs phares. Celles-ci confèrent à ses toiles une dimension propre et singulière.

Mais le rouge ne sort pas, à proprement parler, du pot de peinture. C’est un rouge que l’artiste créée elle-même mais qui se défend d’être une couleur agressive. l’artiste travaille ses couleurs afin de proposer un rouge unique, les couleurs mêmes créent la forme et le mouvement.

Contemporaine, elle nous livre une peinture gestuelle qui prend véritablement possession de l'espace et où s’interfèrent deux fondamentales humaines telles que la vie et la mort qui enrichissent indéniablement cet univers si particulier. Son art repose sur cette altérité propre à chaque artiste qui cherche à interpeller les spectateurs et à leur donner une autre vision de cette couleur rouge trop souvent jugé "violente". Passionnelle serait l'adjectif le plus approprié.





Mes compétences :

Peinture

Dessin

Arts plastiques

Art contemporain