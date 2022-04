Beauchant OLIVIER

Ma fonction au sein de RDM Blendecques:

Gestion du personnel qualité

Gestion du parc d'appareils de mesure: maintenance et vérification

Suivi statistique des résultats qualité par le biais d'extraction du système informatique AS400 et d'excel( queries¯os vba)

Analyse des retours clients

Suivi des consommations des produits servant à la réalisation des sauces de couchages du carton

Suivi de l'ISO : Procédures, instructions et indicateurs

Mise en place et participation au calcul du prix des recettes produits



Mes compétences :

Excel

Analyse de données