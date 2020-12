Jérôme PELERIN (PELERIN)

Surveillance des réseaux de distribution de l'eau, de l'air et de la vapeur, ainsi que la consommation énergétique du site

conduite de la station d'épuration

suivi et maintenance de toutes les pompes, vannes et purgeurs vapeur du site

habilitation électrique BR, H0, BC

CACES: chariot élévateur Cat.3, Nacelle Cat.3b, engin de chantier Cat.1

SST

habilitation chlore

soudure ARC, TIG

connaissance en électricité et automatisme



Mes compétences :

Papeterie

Maintenance

Amélioration continue

Production

Industrie

Traitement des eaux

Energie

Sécurité alimentaire

Automatisme

Électromécanique

Soudage