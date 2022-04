Beaucher VERONIQUE

Mes premières expériences dans le secteur de la distribution de produits culturels(13 ans) m'ont permis :

- de valider mes comptétences techniques comptables

- d'acquérir des compétences dans le domaine fiscal par l'application de l'intégration fiscale

- de développer mon esprit d'analyses face aux situations d'urgence

- de manager des équipes



Depuis plusieurs années, au delà de mes compétences techniques, j'ai été amenée à participer à plusieurs mises en place de nouvelles organisations. La plupart du temps pour réduire les délais de production de l'établissement des comptes sociaux avec pour objectif que les équipes comptables participent au changement.

La complexité de gestion multi-site voire multi-sociétés m'a permis d'analyser rapidement les faiblesses de certains processus et de faire adhérer, grâce à mon leadership et à mon sens de la communication, les divers acteurs amonts et avals aux évolutions qu'attend l'entreprise.



Mes compétences :

dynamique

Rigoureuse