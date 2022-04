Beauculat PHILIPPE

22 ans d’expérience dans la gestion de politiques publiques, la direction de structures et le pilotage de projets d’intervention sociale

• Vision à 360° du pilotage d’organisation et de l’animation territoriale

• Gestionnaire rigoureux et manager bienveillant

• Orienté action dans une logique de contribution

• Doté de grandes capacités d’adaptation, de discernement et de mobilisation des acteurs,



je suis disponible pour :

• prendre (ou participer à) la direction d’une politique d’action sociale territorialisée et intégrée, à visée transformatrice, dans le secteur public ou privé sans but lucratif

• réaliser des missions d’accompagnement : innovation, amélioration qualité, situations sensibles, projets complexes, dans leurs dimensions humaine, sociale et organisationnelle.



Mes compétences :

Management

Conduite du changement

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Gestion de partenariats

Animation de réunions

Gestion budgétaire

Gestion financière

Communication

Amélioration continue

Optimisation des ressources

Analyser et améliorer les performances

Participer à la définition des orientations straté

Organiser les synergies internes et externes

Management de la qualité