Télévision, radio, musique, ces univers sont mon quotidien depuis de nombreuses années.

Animatrice télé, radio et interprète depuis1996, ces multiples casquettes me donnent l'amplitude indispensable à la réussite de mes projets, et de "mes" jobs...

Vivre mes passions et vivre de mes passions, c'est le bonheur que j'ai, tous les jours !!!



Mes compétences :

Animatrice

Chanteuse

Communication

Communication digital

Digital

Internet

Marketing

Presse

Relations publiques