Beaufour LAURENCE

Expérimentée dans le secteur de la grande distribution mais aussi dans celui du commerce de proximité,je souhaite faire évoluer ma carrière vers un poste de formatrice ou de professeur de vente ,commerce ,marketing,implantation de rayons,théatralisation de promotions domaines dans lesquels je possède une grande expérience et un certain savoir faire.

Cependant je reste aussi ouverte à des propositions dans les secteurs de l'accueil et de l'organisation d'évènements domaines dans lesquels j'apprécie évoluer que je connais aussi parfaitement pour y avoir fait mes armes dès l'adolescence.

N'hésitez pas à me contacter au 0631194015



Mes compétences :

Accueil

Formateur

Tourisme

Football

Référencement

Relations publiques

Conception

Organisation d'évènements

Commercial

Gastronomie

Traduction

Grande Distribution

Commerce

Formation

Relation client

Développement commercial

Communication

Anglais