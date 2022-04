Beaufrey Maikhe MORTINIERA

Chargé d'affaires FTTH - Assistant conducteur de travaux BTP.

Mon travail consiste à étudier la faisabilité de mise en place de la fibre optique chez l'habitant via le réseau d'orange lorsqu'il est existant au niveau de la commune concernée, dans le cas contraire créer un nouveau réseau dans les règles de l'art du génie civil. Établir un schéma directeur de déploiement, via des règles d’ingénierie, modeler les différentes zones à déployer de manière à obtenir des poches distinctes de déploiement. Gestion de la main d’œuvre et du matériel, gestion de la sous traitance, management des équipes. Réalisation d'Avant Projet Sommaire, d'Avant Projet Détaillé et de Dossier d'Ouvrage Exécuté.

Je suis à l'écoute d'opportunités particulièrement sur le marché français et international (en particulier en Afrique centrale Congo, Gabon, RDC, Angola, Cameroun, etc...)





Mes compétences :

Bureau d'études

Autocad

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

FTTh

FTTx > FTTH/FTTP/FTTB

Geographic Information Systems