Beauté Soins JCHANGEYOULIGE

Actuellement en recherche d’emploi ou en quête de revenus complémentaires: découvrez l’opportunité de travailler pour vous-même et en revendant des produits de qualité, dans lesquels vous pouvez croire et dont vous pouvez être fiers…



Avec nos produits, une structure de formation efficace, une rémunération très attractive, voilà les qualités qui font de la société It Works l'une des meilleures dans le marketing relationnel.



Pour toute demande d'informations complémentaires , contactez moi par message privé ou téléphone, voir directement sur ma pageArray.



Mes compétences :

Accueil

Recrutement

Marketing relationnel

Soins du visage

Beauté

Soins du corps

Gestion de la relation client