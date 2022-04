Beauté SUBLIMÉE

Maquilleuse professionnelle et esthéticienne diplômée d'état depuis 2010, je me déplace à votre domicile, afin de sublimer votre beauté naturelle. Je me déplace jusqu'à 5 kilomètres autour d'Angers (49). Prestations principales: épilation, manucure avec pose de vernis (sur ongles naturels) et maquillages divers (shooting photos, mariages, évènements particuliers: anniversaires, soirées etc, cours d'auto-maquillage, maquillage enfants).



Mes compétences :

Manucure avec pose de vernis

Soins esthétiques

Epilation

Maquillage tout type de peau

Maquillage tout type