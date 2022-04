Béba VOISIN

D'abord enseignante en EPS depuis 1990, je me suis investie dans la formation d'adulte. Responsable des formations en tant qu'intervenante puis de l'élaboration des plans de formation continue de l'académie de Martinique. Dans le même temps, je suis responsable d'une structure pôle sportif de haut niveau de basket-ball de 1998 à 2006. Je demande une mutation dans le réseau de l'AEFE pour le Gabon en 2006.

J'ai rédigé le Petit Futé Gabon/Sao Tomé et Principe.

J'ai aussi organisé des évènements sportifs (tournoi de basket-ball) et éducatifs à caractère humanitaire à Libreville (lancement de la course contre la faim étendue à l'ensemble des lycées français à l'étranger).



De retour du Gabon où j'ai actualisé le Petit Futé Gabon/ Sao Tomé et Principe en 2009, et réalisé un audit sur le développement de l'écotourisme au Gabon en partenariat avec WCS (missionnée par l'agence française de développement) je prends une fonction de cadre de l'éducation nationale suite à l'obtention de 2 concours fin 2009.

Cadre de l'éducation nationale mais en recherche de contacts et de projets pour une continuité de carrière plus orientée vers le consulting : formation d'adultes, formation de cadres, évaluation des organisations, dans les secteurs de l'éco-tourisme, de l'éducation ou autres...



Actuellement co-responsable d'un Master MEEF Cadres de l'éduction nationale à l'ESPE de la Réunion, et pilote d'un groupe de formateurs académique, je me suis lancée dans un travail de thèse pour approfondir les questions relatives au dilemme évaluation / formation, questions que j'inscris dans le cadre de la psychologie du travail et qui se fonde sur les théories de l'activité.



J'assure depuis septembre 2016 la fonction de délégué académique de la formation des enseignants du 1er et 2nd degré dans l'académie de la Réunion.



Mes compétences :

Écotourisme

Education

Enseignement universitaire

Ingénierie de formation

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet écotourisme

Conduite de projet

Organisation de voyages en Afrique Centrale