Bebin NICOLAS

Diplômé du Master Achats Internationaux (MAI) de Kedge BS (ex BEM / ESC Bordeaux), je cherche un poste à partir de décembre 2015 en tant qu'Acheteur Production ou Hors Production. Orienté vers l'international, je m'investirai dans une organisation pour garantir au client interne un niveau de service optimal.



Au cours des 3 dernières années, j’ai pu développer des compétences opérationnelles telles que:

• Gestion des commandes;

• Identification des besoins des clients internes;

• Relationnel auprès des clients internes;

• Sourcing des fournisseurs, Benchmark;

• Lancement des appels d'offre (rédaction des cahiers des charges, analyses des offres, restitutions, stratégies...);

• Négociations d'achats;

• Contractualisation;

• Analyse des performances du panel fournisseurs;

• Suivi et analyse des indicateurs et tableaux de bord.



Pourvu d'un esprit d'équipe, de nature curieux et volontaire, je suis à la recherche de nouveaux challenges Achats au sein d'une organisation dynamique et mondiale.