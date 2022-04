Becdelievre SYLVAINE

Bonjour,

titulaire du Cap petite enfance depuis juillet 2011, suite à une reconversion professionnelle choisie et souhaitée, j'effectue des remplacements auprès de structures d'accueil pour les enfants de 3 mois à 3 ans.

ces derniers se font aussi auprès des enfants qu'en back office (cuisine , linge, entretien des locaux...).



Ces contrats ponctuels ou longs, au sein de différentes crèches et haltes garderies de l'Association Petite Enfance et de la Mutualité Française Anjou Mayenne, m'apportent de riches expériences et connaissances.



Je suis tout en continuant ces remplacements activement , à la recherche d'un cdi au minimum de 30 heures auprès des enfants sur la région d'Angers dans le Maine et Loire.