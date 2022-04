Becem BACCAR

Je suis un ingénieur informaticien récemment diplômé de l'Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique (ENSI) en Tunisie (session 2010).

Durant mon cursus à l'ENSI, j'ai eu droit à une formation polyvalente qui touche pratiquement à tous les volets de l'informatique, avec un penchant vers les systèmes d'information.

Je suis ambitieux, dynamique, autonome et je fais les premiers pas de ma carrière.

Vos conseils, remarques et critiques sont toujours les bienvenus.

Merci.



Mes compétences :

Programmation

Microsoft .NET

Informatique

C++

Microsoft SQL Server

Gestion de projet

Business Intelligence