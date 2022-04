Oussama HNIHINA

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique, je dispose aujourd’hui d’une expérience de 10 ans dans le domaine de la l’informatique décisionnelle et l’intégration des données.

Durant cette période, j’ai acquis une forte connaissance aussi bien fonctionnelle que technique dans le monde de data. La gestion de data (Data Management) est une sphère qui m’a toujours impressionnée par sa richesse, sa diversité et sa valeur ajoutée dans l’entreprise mais aussi à travers ses problématiques et ses challenges.

En parallèle avec l’expérience pratique, j’ai toujours enrichi mes connaissances théoriques en les appuyant avec des formations sur les outils d’intégration des données, ETL, Cubes, rapports BI…et pour pouvoir évaluer cette connaissance, j’ai passé des examens dont je cite notamment :

- Examen Microsoft 767: Implementing SQL Data warehouse

- Examen Microsoft 768: Developing SQL Data Models

Ce qui m’a permis d’obtenir la certification Microsoft MCSA: SQL 2016 Business intelligence Development.

Avoir l’esprit d’équipe, être rigoureux dans mon travail et à l’écoute du client sont parmi mes qualités qui m’ont toujours aidées pour réussir mes missions et satisfaire les attentes des parties prenantes dans l’entreprise.



Mes compétences :

Business

Data Migration

Data quality

Datawarehouse

DWH

ETL

Informatica

Informatica data quality

Microsoft Business Intelligence

Olap

OPENERP

Talend

Business Intelligence

Data warehousing

SQL Server Integration Services

Microsoft SQL Server 2008

Informatica Analytics Package > Informatica PowerC

SQL Server Reporting Services

Sybase Power Designer

MySQL

SQL

Microsoft Transact-SQL

Informatica Analytics Package

AIX UNIX

Oracle PL/SQL

Oracle 10G

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft PowerPivot

Microsoft Access

Merise Methodology

Merchandise Planning

Maple

Mandala

Linux

Lawson M3

Java

Informatica Data Quality IDQ 8.1

Hibernate

HTML

ECLiPSe

C++

C Programming Language

Apache Subversion

Bi Apps

SSAS

TOS/TIS