Christophe BRALLEY

Fort d'une expérience de 9 années dans les télécoms, j'ai pu acquérir différentes compétences techniques qui m’ont permis de m’orienter vers l’analyse qualité et le reporting. Afin de progresser et d’évoluer, j’ai choisi une nouvelle orientation professionnelle : Le décisionnel !



Après une formation aux techniques du décisionnel, j'ai pu ainsi monter en compétences sur les principes de modélisation normalisée, dénormalisée et décisionnelle sur différents SGBD. La suite décisionnelle BO a été abordée intégralement de l’ETL BODI, Designer, Administration de la plate-forme, DeskI, WebI et Crystal Reports.

Je ne serais que recommander aux intéressés de suivre cette formation qui a été si enrichissante, tant au niveau technique, qu'humain et des opportunités qui ont suivies, encore une fois, un grand merci à l'équipe FITEC !



Consultant décisionnel depuis presque 10 ans, j'interviens principalement sur la solution BI d'Oracle



Mes compétences :

OBI Oracle Business Intelligence

MapInfo

Reporting

SQL

HTML

Business Objects ( v5 - > XI )

OBIEE ( 7.8 > 10g > 11g )

CSS

SSIS

Microsoft SQL Server

Oracle Database

BI Publisher