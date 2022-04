Www.amcmode.com



Bechar El Mahfoudi

Fondateur et Président de l’AMC.MODE



L’ idée de lancer une Association marocaine, contemporaine et professionnelle de la mode germe depuis plus de six ans dans la tête de Bechar El Mahfoudi, exactement depuis le moment ou il a décidé de se lancer dans la mode en essayant de créer l’univers de sa jeune marque « Ysmayazad » (2005).

Avant d’initier le projet et de creer l’évènement de FestiMode, il avait convaincu un collectif de jeunes créateurs de mettre en avant leur créations loin des stéréotypes traditionnels. En tant que jeune créateur, il a bien sûr participé à la première édition de FestiMode en juin 2006.

Après quatre ans d’organisation de l’évènement avec Jamal Abdenassar, avec qui, il a pu consolider la notoriété de FestiMode Casablanca, il ressent plus à présent, le besoin de continuer son engagement et son travail. Promouvoir, aider et révéler les jeunes talents, soutenir les créateurs confirmés et défendre toute l’année cette mode avant-gardiste sera son objectif à l'AMC.MODE, première structure permanente au Maroc à l’écoute des besoins de la création marocaine.



« Le Maroc a besoin de vraies "valeurs ajoutées" dans le milieu de la mode, différentes des clichés folkloriques, pour pouvoir créer une dynamique économique en collaboration avec une industrie marocaine du textile et de l'habillement de haut niveau.

Il faut pas confondre la préservation du patrimoine du costume traditionnel et le savoir-faire artisanal marocain avec l’avenir de la création dans la mode au Maroc,

la création peux s’inspirer "aussi" de toutes les cultures du monde et créer des nouvelles identités plus fortes qui vont enrichir davantage notre société… » Bechar El Mahfoudi

L’Association Marocaine des Créateurs de Mode : AMC.MODE, est née d’un besoin de défendre, soutenir et d'aider les créateurs de mode par la création de la première structure professionnelle au Maroc, active et ouverte toute l’année.

-----



L’AMC.MODE représente la mode contemporaine et avant-gardiste marocaine, elle a été fondée par l’initiateur de l’évènement « FestiMode » et créateur de mode Bechar El Mahfoudi.



L’AMC.MODE croit à la mode en tant que création, discipline artistique, et comme "booster" économique. Le conseil administratif de l’association, constitué principalement de créateurs confirmés et de professionnel dans la mode, s’est donné quatre objectifs principaux pour l’année 2010 :



1- Création : Favoriser un lieu, des rencontres, un entourage et stimuler le processus de création est l’objectif majeur de l’AMC.MODE, autant pour les jeunes que pour les créateurs confirmés.



2- Formation professionnelle: l’association organisera tout au long de l’année des workshops et des master class pour les jeunes créateurs dans différentes disciplines en relation avec la mode avec des intervenants professionnels, des artisans et des créateurs confirmés.



3- Accompagnement : l’AMC.MODE mettra en place une structure permanente à l’écoute des besoins des créateurs pour suivre leurs projets et leurs démarches professionnelles, en créant surtout des passerelles entre les créateurs et les industriels, du secteur textile-habillement.



4- Promotion & Diffusion: Promouvoir la création marocaine moderne et contemporaine loin des stéréotypes traditionnels dans la lignée et la continuité du travail engagé par son fondateur Bechar El Mahfoudi depuis 2006 (année de la création de l’évènement FestiMode), avec les créateurs de mode confirmés et surtout avec les jeunes talents.



Grace aux différentes activités et manifestations organisées par l’Amc.mode , elle constituera un relais important pour les jeunes créateurs et le créateurs confirmés en relation avec le public, le réseaux professionnel de la mode au Maroc et à l’étranger,



Enfin l’AMC.MODE fera partie du réseau professionnel dans le bassin méditerranéen, grâce au partenariat avec la Cité Euro-méditerranéenne de la Mode (à Marseille) et aura pour objectif de réaliser des projets capables d’une meilleur diffusion et promotion de la création ma



