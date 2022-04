Bechir ABDELMOUMEN

Acheteur avec expérience a l'international, parfaitement trilingue.

3 ans d’expérience a Shanghai (Chine) dans l'import-export en tant qu'acheteur et ensuite en tant que responsable des opérations.

J'ai également travaillé a Tanger (Maroc) en tant que Directeur de développement et de coordination et ensuite a Tunis (Tunisie) en tant que Responsable Import-Export.



Mes compétences :

Optimisation des achats

Declinaison des objectifs en plan d'action

rationalisation des coûts

Développement commercial

Evaluation des performances fournisseurs