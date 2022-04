Béchir ALAYA SGHAIER

Technicien supérieur en Industrie Plastique

expert en Industrie Plastique et sur tout l’injection des pièces automobiles, électroniques, électriques, et cosmétiques ( réglage, réalisation des essais, gestion de production et de personnelles,assurance qualité produit et process, respect des délais et exigences clients interne et externe. formation, orientation, encadrement et motivation des ouvriers, amélioration des méthodes , de process,et développement des outils et système de production )



Mes compétences :

Communication

Création

Culture

Sociologie