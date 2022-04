Fathi BEN HAMOUDA

Mon expérience d’ingénieur en génie chimique s’étend sur 35 années dans diverses activités, elle se résume en :



- 2 années, ingénieur de production dans le raffinage et cracking du pétrole.



- 12 années, directeur technique puis d’usine d’une société de production des pièces techniques en caoutchouc sous licence Hutchinson-Paulstra.



- 21 années, en tant que Formateur en Plasturgie à l'ATFP, et en parallèle Consultant expert dans la mise à niveau, mon expérience s’est répondu dans les audits, diagnostic et surtout l’instauration dans les entreprises des outils de qualité : SPC, SMED, 5S,… et des indicateurs de performance TRS, TRG, TPM.... Organisation et Gestion de production ; calcul MRP... instauration du système du Lean Manufacturing,



A partir du 1 novembre 2016, Retraite de l'ATFP, et poursuite de ma fonction de Consultant privé en Plasturgie et Expert en Développement des PME.



Mes compétences :

Indicateurs de performance

Matière plastique

Performance

PME