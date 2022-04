Bechir CHEHAB

Depuis Juin 2013 : Ingénieur R&D centre de recherche de Voreppe: CONSTELLIUM

2009-2013: Ingénieur R&D-ArcelorMittal Research Center Isbergues

2008: Post Doc à McMaster University, Hamilton, Canada

2004-2007: Thèse en science et génie des matériaux: bourse BDI (CNRS-ARCELOR) Transformations de phases et Criquabilité à chaud de l'acier inox EN1.4003



2003-2004 Double cursus :

- 3ème année commune à l’ENSEEG (l’Ecole Nationale Supérieure d’Electrochimie et d’Electrométallurgie de Grenoble), l’ENSHMG (l’Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique et de Mécanique de Grenoble) et l’ENSPG (l’Ecole Nationale Supérieure de Physique de Grenoble) tous membres de l’INPG (l’Institut Nationale Polytechnique de Grenoble), Option : Matériaux de structure

-Master en Science et Génie des matériaux

2002-2003 - 2ème année Matériaux de structure (ENSEEG, ENSHMG, ENSPG)

2001-2002 -1ére année à l’ENSEEG.

1999-2001 -Classes préparatoires aux grandes écoles: Mathématique Physique et sciences de l’ingénieur à l’Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques (IPEST) La Marsa, Tunisie.

1998- 1999 -Baccalauréat Sciences Mathématiques, mention Bien



Mes compétences :

Métallurgie