Béchir DRIDI

J'ai déjà travaillé dans des grandes boites autant que responsable de l’organisation de travail et de la mise en place des systèmes de suivit de la production et la productivité ainsi la qualité et dernièrement la méthode.

J’ai eu une expérience varié qui m’a donné l’occasion d’approfondir mes Connaissance sur le grand flux du système industriel de la confection des différents branches (maille, jean chaine et trame, et lingerie…)



Mes compétences :

Développement produit

Qualité

Management

Textile

Production