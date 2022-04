Bechir DRIDI

Depuis octobre 2010: Account Manager chez GREENE TWEED

Responsable des marchés PETROCHEM-ENERGIE & OILFIELD



ACTIVITES Fabrication d'une gamme complète de composants haute performance pour applications critiques en environnement sévère : joints d'étanchéité hydrauliques, racleurs, pièces de guidage, connecteurs étanches en thermoplastique et connecteurs pour fibre optique. Conception de pièces spéciales selon spécifications clients en matériaux élastomères, plastiques (PTFE, PEEK) ou composite à matrice thermoplastique renforcée de fibres de carbone ou verre



2008-2010 : Ingénieur Technico-commercial chez 3P (Produits Plastiques Performants):

- Responsable des zones IDF, Nord, Est et Ouest France

- Responsable du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie)



Développement et commercialisation de solutions techniques à base de polymères hautes performances : PTFE,PCTFE,POM,PA,PI,PEEK,VESPEL,POM,PA, etc..

Nos produits sont utilisés dans les secteurs suivants:

automobile,aéronautique,robinetterie industrielle, compresseurs,nucléaire,distribution industrielle,médicale, agroalimentaire, petrochimie, etc...

Animation et dévéloppement de réseaux de distribution



2006 - 2007 : Ingénieur Technico commercial chez ULTRAPOLYMERS FRANCE

- Chef Produits France des producteurs BASELL (PP,PE) / ENPLAST (TPE,TPV) / KOLON (Polyester elastomere)



Négoce et trade de polymères pour le compte de grands producteurs tels que BASELL, BASF, BOREALIS, DEGUSSA, ENPLAST, TOSAF et RAVAGO auprès de spécialistes de la plasturgie.



2004 : Ingénieur R&D stagiaire chez COLAS (congé FONGECIF de formation) (Magny les Hameaux 78)

Mise au point d'une gamme de fludifiants pour bitume à base d'huiles végétales pour limiter l'émission de composés organiques volatils (COV).



2000 à 2005 : Assistance technique au centre R&D de VALEO WIPER SYSTEMS (La Verrière 78)



Mes compétences :

Chimie

Commercial

composite

Ingénieur

matériaux

Négoce

pétrole

Plastiques

Polymères

Technico commercial

Trade