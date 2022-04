Bechir DRIDI

Je suis Dridi Bechir, je suis Technicien supérieur en télécommunication (radiocommunication) (superviseur des travaux) à IBERDROLA (société espagnole) dans le cadre de réalisation d’un projet pour la STEG (Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz) depuis Avril 2005 jusqu’à Décembre 2009 et j’ai travaillé depuis Février 2010 jusqu’à Juillet 2012 comme technicien supérieur en transmission radio avec ABB pour la réalisation d’un projet dispatching Gaz pour la STEG, je souhaiterais en effet travailler dans le domaine des télécommunications pour votre entreprise

Au cours de mes précédentes missions, j'ai eu l'occasion de manipuler, installer et réparer les équipements informatiques, de télécommunication et de radiocommunication (PC, imprimantes, PABX, GSM, radios "Farells, Piciorgros, Broderson et Motorolla", antennes...), ainsi que d'utiliser les appareils de mesure tels que l'analyseur de spectre (Anritsu, R&S)les logiciels d’étude radio comme l'ICS télécom, mentum Ellipse, ce qui me rend apte à mener à bien la mission de Technicien en télécommunication.J'ai aussi appris à être polyvalent puisque je travaillais en électricité, informatique, téléphonie, radiocommunication (données et voix)...aussi à diriger une équipe et entrer en contact direct avec les clients, les fournisseurs, les sous-traitant.. Mais, conscient que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement de l'expérience et des capacités acquises, je me suis attaché à développer des qualités de communication, de dynamisme et d'efficacité dans le travail en équipe



