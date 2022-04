Béchir HENIA

Ingénieur Général en formation continue. Je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation (11/2017 à 06/2018).

Curieux, dynamique et mobile, je suis à l'écoute du marché donc n'hésitez-pas à me contacter pour plus d'informations !



Mes compétences :

Programmation informatique

Adobe Photoshop

SQL

Microsoft Office

Visual Basic .Net

Statistiques

Gestion de projet

Lean management