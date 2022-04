Bechir YATOUGI

Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai eu la chance de me perfectionner à la fois dans le chantier navale et l'Aéronautique. J'ai de l'expérience dans la conception de pièces mécaniques, des structures métalliques des moules en composite, des gabarits de perçage, découpage assemblage et des projets spéciaux, ainsi l'étude et le suivi de la fabrication des gabarits jusqu'à la livraison FAI. Je maîtrise des logiciels 3D, particulièrement Catia V5 Enovia, par ailleurs, j'ai une formation technique en génie mécanique spécialisée en conception et fabrication mécanique, Dep (dessin industriel) et certificat en design et fabrication Ecole Polytechnique Montreal.



Mes compétences :

Conception 3D

Solidworks

CATIA

Autocad

Tool Design

Microsoft Office

ENOVIA

Autodesk Inventor