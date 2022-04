Becker GUILAINE

-Développement et mise en place de dispositifs et d'actions de formation

-Suivi des dossiers et de la politique de formation par accords et par branches

-Recensement des besoins des organisations et proposition d'un plan de formation adapté

-Définition des besoins d'un acteur, validation et accompagnement d'un projet de formation

-Gestion de conduite d'entretien

-Recrutement des participants aux formations

-Coordination des ateliers/projets avec les collaborateurs et les partenaires associés aux projets

-Gestion administrative des contrats et conventions de formation

-Prospection auprès des entreprises et des financeurs pour commercialiser et promouvoir les formations

-Animation de formations aux techniques de recherche d'emploi



Mes compétences :

Compétences professionnelles

Développement des compétences