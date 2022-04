Fabienne ORBAN

Mon parcours professionnel m'a menée de l'interprétariat et la traduction à la direction d'une structure de proximité au cœur d'un quartier d'habitat social, en passant par l'enseignement, l'humanitaire, le socioéducatif.



Le fil rouge de ce parcours est la formation, la transmission et les relations humaines.



Les dix dernières années, j'ai travaillé dans une réalité et une logique de 'Territoires' pour impulser, développer des projets culturels, éducatifs, d'insertion par la formation, piloter la création, la mise en place, l'accompagnement d'associations. Cette dynamique s'inscrit dans des réseaux d'acteurs et de partenaires.

J'ai été en charge de la gestion d'une structure (gestion administrative et financière), d'équipes (coordination, formation,animation/gestion des conflits. J'ai contribué au 'Vivre ensemble' au cœur d'un quartier d'habitat social en rénovation urbaine.



Mes compétences :

Management

Ingénierie

Andragogie

Analyse

Pédagogie