Bedez CÉLINE

De formation Ingénieur en Mécanique Générale, je travaille depuis plus de 7 ans chez Sogeti HT.

J’ai occupé le poste d’Ingénieur Conception pendant 6 ans, en travaillant sur des missions diverses touchant à la structure primaire aéronautique pour Airbus telles que :

- La conception de principes constructifs pour la structure primaire de la barque A350-900

- l'implantation de différents types de réparations sur barque A350-900 pour fabrication et test de faisabilité

- l’étude de faisabilité sur éléments de customisation de la pointe avant A350-900

- l’implémentation 3D et les plans de jauges d’essais sur le Tronçon central A350-900

- la réponse aux dérogations en tâche Design pour le caisson central A400M

Mais également au domaine de l’Outillage :

- Retro-conception et pré-études sur outillages GSE

- Conception d’un support élévateur motorisé pour bac à ultra son

Souhaitant diversifier mes compétences techniques, j’ai eu l’opportunité de faire une formation en Fatigue et Tolérances aux dommages qui m’a conduite à occuper un poste d’Ingénieur Calcul en réponse aux dérogations FDT de la FLS A350 pour Spirit Aerosystem.



Mes compétences :

Catia v5

SAP

Conception mécanique

Etude Fatigue et Tolerance aux dommages

Liasse

Outillage

Patran/ISAMI Fatigue/SAFE

Primes/PDMLink

Conception 3D

Structure Primaire Aéronautique

Retro-conception

Suivi Série (Dérogations)