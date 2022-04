Bedin OLIVIA

Je m'appel Olivia.

Je voudrais passer le concours d'ATSEM en octobre 2015, et souhaite rencontrer des personnes qui l'on déjà passées et qui sont en poste.

Connaître vos impressions, vos difficultés, les thèmes essentiellement abordés.

Si vous avez ou non obtenus le concours. Votre ressentis.

Cela me fera aussi plaisir d'échanger avec des personnes qui travaillent, savoir "comment sa se passe dans la classe".

Merci à vous, et à bientôt.



