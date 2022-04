Bédis HAMMAMI

Spécialiste dans la mise en place de call center depuis 2007 je détermine les attentes et besoins du client, j'analyse le système en place pour mieux aiguillé la direction télémarketing a leur choix d’outils et de personnalisation de tous les outils technique pour apporter plus a leur exigence du terrain , étudie les solutions avec le département technique pour l’aide a la décision et l’étude de la faisabilité, je soumet et je conseille les solutions au client, accompagner l’entreprise au moment de l’intégration.

mes point fort : je possède d'excellentes connaissances dans la mise en place des call center je garantie l’ergonomie, la qualité, le rapport qualité prix, également en connectique nous passant par nos propre route voip, je maitrise les protocoles de communication SIP & IAX , notamment les techniques d'installation des éléments réseaux et de télécommunications j'ai une polyvalence variée concernant les logiciels et le matériel réseaux. Avec le retour d'expérience depuis tout ces années et après le sucée en qualité de mise en place câblage électrique et informatique nous avons travaillé avec la même ambition ce qui nous a amener avec mon équipe à faire nos preuves dans le domaine de la voip, nous avons notre propre solution CRM elle est élaborées avec notre département de développement, à partir d'environnements et de briques Open Source de téléphonie IP.

Elles bénéficient en permanence des apports d'une importante communauté d'utilisateurs.

Elles a des fonctionnalités qui lui permettent de répondre à la plus grande partie des besoins de télé-marketeur.



Mes compétences :

Informatique

Infographiste

Télécommunications

Développeur

Logistique internationale

Voix sur ip

Réseaux informatique

Management

Coaching

Consultant informatique

Consulting marketing