Yosra GHRAIRI

"Design est un drôle de mot. Certaines personnes pensent que le design c'est ce à quoi un objet ressemble. Alors qu'en fait, c'est comment un objet fonctionne". Steve Jobs



Au fil de mes 8 ans d’expérience dans le domaine du web/design numérique, j’ai pu clairement acquérir de l'expérience à chaque phase du cycle de vie du projet , de travailler directement avec les clients et les parties prenantes pour définir les besoins d'un projet , qui travaillait alors à travers ces exigences pour établir la meilleure solution de conception. Présentation pour les clients , ce qui implique souvent la création de prototypes rapides , et de travailler avec les développeurs pour s'assurer que les dessins sont appliqués aussi précisément que possible . Enfin, le déploiement , les commentaires et les révisions.



Spécialités: IHM , UX/UI , conception/identitée visuelle , Flash, XHTML , XML , PHP , CSS , Javascript , Photoshop , Illustrator , InDesign , Typo3, Direction artistique, web design, design interactif, charte graphique, croquis, storyboard.



Je suis à la recherche d’un poste de directrice artistique avec une forte composante en relation publique car c’est une aptitude naturelle, pour le compte d’une entreprise sérieuse dont je serai fière de véhiculer l’image à travers nos travaux comme à travers mes mots.



N'hésitez pas à me contacter si vous recherchez un prestataire qui fasse preuve de:

Force de conseils et de créativité.

D'écoute et de compréhension de vos besoins.

de propositions de solutions modernes dans le respect de vos budgets.

d'implication lors de la réalisation et de réactivité.



Mes compétences :

CSS3

Photoshop

Typo3

Comerciale

Web 2.0

Design graphique

Photographie

Tourisme durable

Freelance

Webmarketing

Animation de communauté

Réseaux sociaux

Social networks