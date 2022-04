Bedoya CARINE

En 2001, j'ai découvert le concept de développement durable et cela m'est apparu comme une évidence : comment peut-on faire du business sans prendre soin de ses ressources humaines et environnementales?

Les entreprises ayant le pouvoir de changer les choses, j'ai voulu me former pour pouvoir intégrer le développement durable dans leur stratégie.



Après ma première année de master en ingéniérie et management de l'environnement et du développement durable à l'UTT dont un semestre à l'Université de Sherbrooke, au Québec, j'ai réalisé un stage non-obligatoire au sein de la cellule environnement de Quiksilver. 3 mois après, j'étais embauchée, 4 ans plus tard, je validais ma deuxième et dernière année de Master en parallèle de mon expérience professionnelle. Cela fait maintenant plus de 5 ans que je travaille chez Quiksilver et que la cellule environnement est devenue le département développement durable, travaillant à l'élaboration de la stratégie pour tout le groupe Quiksilver (USA, APAC, EUROPE).



