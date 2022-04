Beetween RECRUTEMENT

Beetween a été créé en 2007 avec la vision que le marché du recrutement devait encore évoluer, que ce marché restait assez archaïque et que, même si Internet avait permis de fluidifier les relations employeurs-candidats, de nouveaux services et outils devaient voir le jour.

Beetween participe à cette nouvelle évolution.





Cette vision ne peut toutefois se dissocier de fournir des services à forte valeur ajoutée, le recrutement restant une affaire surtout humaine.



Le constat de la plupart des employeurs aujourd’hui est qu’il est difficile de trouver, en temps contraint, des ressources de Cadres expérimentés, spécialisés et immédiatement disponibles.



En 2004, un des associés de Beetween avait créé une société de placement de consultants, en partenariat avec un des leaders du portage salarial en France. C’est tout naturellement que Beetween est crée trois ans après pour élargir l’offre et l’expertise à d’autres prestations autour des problématiques de recrutement.



La mission de Beetween aujourd’hui est d’accompagner les entreprises dans leurs évolutions, en leur donnant des moyens de trouver rapidement les ressources humaines qui correspondent à leurs besoins. En fonction de la problématique de ses clients, plusieurs services sont proposés par Beetween, ce qui permet de pouvoir répondre à un grand nombre de problématiques différentes.



Mes compétences :

Recrutement 2.0

Recrutement cadres

Chasseur de têtes

Conseil en recrutement