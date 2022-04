Begaud CAROLE

A l'issue de 10 ans exercés dans le secteur de l'industrie papetière et le traitement des eaux industrielles (amélioration des procédés, commercial et formation), j'ai choisi le domaine du vin pour ... des raisons évidentes !!!



Un merveilleux produit et une superbe région au sein d'un terroir d'exception ... l'élément liquide sera donc le fil conducteur de ma carrière !!!



Mes compétences :

Technico-commercial

Vin

Marketing

Export

Commercial