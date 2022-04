Begoña MARTINEZ

* Conception et réalisation artistique : Édition (dossiers de presse, catalogues, invitations…), Identité visuelle, Packaging, Web, Typographie, Scénographie de vitrines, Stylisme - Maîtrise de la chaîne graphique - Maîtrise de Photoshop, Illustrator et Indesign



* Expérience dans les secteurs du Luxe, la Mode et la Beauté



* Gestion de projets à l'international



* Multilingue (Français - Anglais - Espagnol)